Viaggio a Port-en-Bessin dove la Brexit è una questione "di pesce"

Quali sono gli effetti della Brexit per i pescatori di Port-en-Bessin, in Normandia? Viaggio nel piccolo villaggio, tra i più importanti per la pesca delle coquilles de Saint-Jacques, le capesante tipiche della zona, dove l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è una cosa concreta, molto concreta.

Domani 18 gennaio, sul Foglio, il reportage completo di Francesco Maselli