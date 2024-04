Il momento Macbeth di Israele

"Quindi siamo arrivati al capolinea?”, si domanda lo scrittore inglese Howard Jacobson su Unherd. “Gli ultimi fallimenti ed errori di calcolo – l’assalto all’ospedale di al Shifa, il fatale attacco aereo contro gli operatori umanitari, la presa di mira di un generale iraniano a Damasco, mentre gli ostaggi di Hamas languono Dio sa dove – segnano un punto di svolta nelle relazioni di Israele con il mondo? E’ questa l’ora in cui i suoi alleati più comprensivi chiamano fine all’omicidio e anche un fervente sostenitore della causa di Israele, come me, comincia a vacillare? Cosa stiamo vedendo?”.

