Come si spiega l'occidente che tifa Hamas? Con il decostruzionismo

Il pericolo dell’utopia. “Per far posto a un futuro glorioso, dobbiamo distruggere il vecchio mondo”, scrive l’ex direttore di First Things R.R. Reno

"Viviamo in tempi paradossali” scrive l’ex direttore di First Things R.R. Reno. “Nelle ultime due generazioni, gli studenti universitari, soprattutto nelle università di alto livello, sono stati educati a credere che non esiste trascendenza. Gli esseri umani sono un insieme di istinti, gli viene detto, o software in hardware di carne, o qualche altra spiegazione riduttiva. Eppure gli obiettivi progressisti utopici sono sostenuti con grande convinzione e instancabile ardore. È difficile far quadrare il cerchio. Da un lato le scienze naturali, sociali e umanistiche insegnano un nichilismo implicito (e talvolta esplicito); d’altro canto, gli attivisti propagandano l’idealismo rivoluzionario. Tutta la verità è ‘costruita socialmente’, ma la mente postmoderna in qualche modo sa che la bandiera arcobaleno rappresenta le aspirazioni migliori e più nobili, non solo per la nostra società, ma per il mondo intero.



Richard Rorty fu un portavoce chiaro e articolato di questa strana combinazione di idealismo e nichilismo. Rorty sostiene che per l’occidente non c’è nulla (nihil, quindi nichilismo) che garantisce la verità di ciò che diciamo e crediamo. In una parola, Rorty afferma che il desiderio di trascendenza è ‘socialmente costruito’. L’educazione assume quindi una duplice vocazione. Deve aumentare il potere, sia tecnologicamente che politicamente. E deve abbattere i limiti imposti alla nostra immaginazione dalle norme culturali ereditate. Piuttosto che aiutarci a conoscere noi stessi, il compito della filosofia, insiste Rorty, è quello di eliminare gli ostacoli e fornirci gli strumenti per creare noi stessi migliori e una società migliore. Nel frattempo, la distruzione degli ostacoli percepiti al ‘progresso’ acquista slancio. Il nichilismo sostenuto da Rorty enfatizza lo smascheramento e la decostruzione. Negli ultimi quattro decenni, una combinazione di atteggiamenti tecnocratici e teorie postmoderne ha polverizzato le antiche tradizioni di trascendenza nelle discipline umanistiche.

Recentemente ho visitato Harvard e ho invitato un giovane studente brillante a seguire un corso su Aristotele. ‘Bella idea’, ha risposto, ‘ma il dipartimento di Filosofia non ne offre uno’. Il nichilismo di Rorty è in ascesa. La dilagante ideologia antioccidentale nell’istruzione superiore (e ora nell’istruzione primaria e secondaria) sconcerta i Baby Boomer. Hanno frequentato corsi di civiltà occidentale decenni fa. Ma per una persona più giovane, l’allontanamento dalla tradizione occidentale sembra naturale.

Perché preoccuparsi delle vecchie idee, soprattutto di quelle che hanno finanziato lo status quo odierno, pieno di ingiustizia e sofferenza? Non è meglio fare tabula rasa? Non dovremmo adottare un approccio sperimentale alle questioni etiche e politiche? Inoltre, non è meglio identificarsi con gli emarginati e gli oppressi, piuttosto che con i temi e le figure fondamentali dell’occidente? Hamas può impiegare metodi deplorevoli, ma non è responsabile del colonialismo, del razzismo sistemico, della transfobia, del riscaldamento globale e degli altri peccati dell’occidente! Gli stessi Baby Boomer immaginano che il progressismo universitario naufragherà di fronte alla dura realtà delle leggi economiche della domanda e dell’offerta. Questo significa interpretare male la condizione postmoderna. Il nichilismo si integra con il capitalismo. La negazione della trascendenza rende tutte le cose disponibili alla trasformazione tecnologica e alla mercificazione. Lungi dall’essere ‘anticapitalista’, il nichilismo liberale di Rorty fornisce una giustificazione ideologica per fondere la politica culturale progressista con i mercati in continua espansione. Sono uniti nell’unione coniugale del ‘progresso’. Liberati dalla verità recalcitrante della condizione umana, siamo liberi di immaginare un mondo semplice, immacolato e perfetto. E non solo per immaginare. Il nichilismo elimina la tentazione di cercare la contemplazione.

Dobbiamo riconoscere che il nichilismo predica un vangelo: non ci sono limiti. Perché non riorganizzare i rapporti tra uomini e donne in modo tale da distruggere tutti gli stereotipi e raggiungere la perfetta uguaglianza? Perché non dare ai burocrati del ‘DEI’ il potere di creare una società senza discriminazioni? Tali condizioni non sono mai state raggiunte in passato. Ma questo non ha importanza. Possiamo sognare in grande! Cambiare sesso? Sconfiggere la morte? Non lasciare che la realtà ostacoli i nostri sogni! Mentre la prospettiva postmoderna si prepara all’azione – ‘creando un futuro migliore’ – il nichilismo allegro e idealista di Rorty si trasforma in qualcosa di oscuro e pericoloso. Quale ragione potrebbe avere qualcuno per opporsi alla costruzione di ‘una società utopica e democratica’? Chi si opporrebbe a un regime perfetto di diversità, equità e inclusione, o a una visione del maschio e della femmina che consenta agli individui una maggiore libertà di creare sé stessi in modo nuovo? Gli ideali nati dal nichilismo non ammettono dibattito. Le obiezioni sono motivate da odi, fobie e altri disturbi dell’anima (inesistente). Non dovremmo sottovalutare l’impulso di distruggere e annientare.



Tre anni dopo l’11 settembre, ho assistito a una conferenza del filosofo francese Alain Badiou. È stato abbastanza abile da evitare di appoggiare apertamente la missione di Osama bin Laden di distruggere tremila vite. Ma la sua gioia era evidente. L’impero aveva subito delle perdite, il che era un bene in sé. Non dobbiamo illuderci, ha insinuato Badiou nelle sue osservazioni al pubblico. Molte cose devono essere distrutte per far posto a un futuro migliore. Oggi, gli studenti universitari progressisti condividono il manifesto di Bin Laden del 2002 che condanna gli Stati Uniti e giustifica l’attacco, lodandolo agli altri come il modo migliore per capire perché bisogna sostenere Hamas e la sua impresa nichilista. Proprio come i dipartimenti inglesi giustiziarono i ‘maschi bianchi morti’ una generazione fa, dobbiamo uccidere i ‘vecchi dei’ per far posto a un nuovo spirito, uno spirito che inaugurerà una società veramente inclusiva, o almeno così ci viene detto. La realtà non ha forma o struttura essenziale, insegna il nichilismo; pertanto, tutti i limiti sono ingiustamente imposti da cattivi attori e sistemi culturali malvagi: razzisti e patriarcato, fascisti e privilegio dei bianchi, e così via. Questi principati e poteri degli ultimi giorni devono essere deposti, decostruiti e distrutti. In questa rabbia contro le limitazioni, i progetti utopici diventano nichilisti, non nel senso metafisico di negare la trascendenza, ma nel senso morale di abbracciare la distruzione come un atto sacro di purificazione che migliorerà le cose.

‘Dal fiume al mare’: gli studenti non intonano questo ritornello nella speranza di instaurare un regime islamico. Stanno raccogliendo il richiamo dell’idealismo nichilista. Per far posto a un futuro glorioso, dobbiamo distruggere ciò che è stabilito, estirpare coloro che sono recalcitranti e pulire la lavagna della storia”.

(Traduzione di Giulio Meotti)