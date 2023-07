Gli eredi di Abramo. Walter Russell Mead sullo strano ritorno del sacro

Anche chi si dice ateo non fa che combattere per i resti della religione monoteistica. La riflessione del politologo americano

Riferendosi ai dati dei sondaggi che indicavano che la Svezia era il paese meno religioso del mondo e l’India quello più religioso, il sociologo Peter Berger era solito affermare che gli Stati Uniti erano una nazione di indiani governati da svedesi” scrive sul Wablet Walter Russel Mead. “Rimane il fatto che oggi molti membri delle élite intellettuali, amministrative, finanziarie e persino creative americane non sono coinvolti con la religione organizzata su base personale e, più di conseguenza, sono solo vagamente consapevoli dell’impatto profondo e pervasivo che la religione ha sulla vita domestica. e politica internazionale. Quel punto cieco è eccezionalmente pericoloso nel XXI secolo. Il declino delle vecchie denominazioni, l’ascesa di nuove, la polarizzazione religiosa e la violenza non sono una novità nella storia americana. Non è solo che il protestantesimo principale, il protestantesimo evangelico e il cattolicesimo americano stanno attraversando contemporaneamente crisi. Non è solo il femminismo e i movimenti LGBTQ+ nella loro vertiginosa proliferazione a sfidare le credenze cristiane storiche. Non è solo il focus edonistico e orientato al consumatore della società modello blu a porre la soddisfazione del desiderio individuale al centro morale della vita americana. Il nostro secolo infestato dalla singolarità è un periodo di sogni esilaranti e incubi terrificanti, poiché le possibilità che vanno dall’annientamento nucleare e dal cambiamento climatico catastrofico all’abolizione della disuguaglianza e all’estensione indefinita della durata della vita umana sembrano dipendere, sempre di più, dal risultato di mere battaglie politiche.

Non c’è da meravigliarsi che gli americani di ogni campo, e alcuni con un piede in più di uno, stiano lottando per venire a patti con il tipo di irruzione del fanatismo e dell’estremismo nella nostra vita politica che normalmente assoceremmo agli sconvolgimenti religiosi. Da un lato ci sono persone che insistono sul fatto che dire che gli uomini non possono partorire è commettere un indicibile crimine d’odio; dall’altra c’è chi è pronto ad organizzarsi per una guerra civile contro le forze del risveglio. Un numero crescente di democratici liberali teme che la vittoria repubblicana alle prossime elezioni porrà fine alla democrazia anche se il cambiamento climatico incontrollato minaccia di rendere il pianeta inabitabile; molti repubblicani temono che un prolungamento del dominio democratico significherà che gli attivisti trans, l’immigrazione clandestina, il crollo delle forze dell’ordine e l’inesorabile brama di potere del Deep State schiacceranno ciò che resta della libertà americana. La maggior parte di noi, per fortuna, non vuole avere niente a che fare con la frangia su entrambi i lati, ma è difficile resistere alla sensazione che la poesia di Yeats ‘The Second Coming’ sia più rilevante che mai: il centro non regge; i migliori hanno perso ogni convinzione mentre i peggiori sono pieni di intensità passionale. Ci troviamo, sembra sempre più, ai margini della storia, e la posta in gioco politica si avvicina all’infinito.

All’inizio del XXI secolo, più della metà della razza umana vivente (2,2 miliardi di cristiani, 1,6 miliardi di musulmani e 14 milioni di ebrei) apparteneva a una delle religioni abramitiche. Nonostante le defezioni dal cristianesimo in alcune parti dell’Occidente, a livello globale i numeri continuano a crescere. Le donne contano. I contadini contano. Gli schiavi contano. Le divisioni sociali come razza, casta e ricchezza sono evanescenti. Dio giudica imparzialmente tra ricchi e poveri, e ogni essere umano vive sotto la stessa legge morale. Ogni essere umano ha diritti per decreto divino che non dipendono né procedono dalla volontà dello Stato. I governanti sono responsabili davanti a Dio non solo della loro condotta personale, ma anche delle conseguenze delle loro politiche sui poveri e sui deboli. Queste sono idee radicali, e hanno innescato più di una rivoluzione nel lungo corso della storia. Continuano a sovvertire le tirannie e sfidare le gerarchie del privilegio nel nostro tempo. Quando Francis Fukuyama salutò la fine della Guerra Fredda suggerendo che la fine della storia era alle porte, si riferiva consapevolmente allo schema abramitico della storia. Il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel ha costruito il suo sistema filosofico sulla fondazione zione della visione storica abramitica.

Hegel non fu né il primo né l’ultimo pensatore europeo a riformulare la storia abramitica in termini politici sulla scia dell’Illuminismo. I liberali negli Stati Uniti e oltre vedevano nel progresso scientifico, tecnologico e sociale integrato dei loro tempi i segni di un cambiamento progressivo e permanente della condizione umana. La conoscenza scientifica creerebbe un mondo più prospero. Quella prosperità consentirebbe la diffusione dell’istruzione e dell’illuminazione alle masse. Con il tempo, la combinazione di liberi mercati e libere istituzioni avrebbe posto fine alla povertà, alla tirannia e alla guerra, anche se gli scienziati hanno imparato a curare le malattie e ad allungare la durata della vita umana. Se aggiungiamo la Cina comunista e i fautori della democrazia liberale all’Occidente abramitico, al Medio Oriente e all’Africa, dove il cristianesimo e l’islam hanno ampiamente sostituito le religioni indigene, dovrebbe essere chiaro quanto sia diventata pervasiva l’eredità di Abramo. Se guardiamo indietro alla storia americana, e alla storia britannica che sta dietro di essa, vediamo che il pendolo non oscilla continuamente in un arco sempre più ampio. I tipi di estremismo e fanatismo che vediamo oggi sono caratteristiche periodiche della nostra vita politica, ma la moderazione tende a riapparire gradualmente. I peggiori eccessi dei puritani e gli istinti più tirannici dell’establishment dominante svanirono gradualmente e quasi impercettibilmente. La storia americana è piena di esempi di acerrimi nemici che imparano a cooperare su progetti comuni. Gli evangelici conservatori e i cattolici uniti oggi nel movimento per la vita erano un tempo i più acerrimi nemici. Interessi economici comuni portano atei ed evangelici in associazioni amichevoli come le camere di commercio locali. Gli americani di tutte le religioni e di nessuna religione si uniscono continuamente per lavorare su problemi comuni e perseguire obiettivi politici e sociali comuni. Coloro che si aggrappano alle ideologie puriste e non possono o non vogliono entrare nelle coalizioni finiscono per essere emarginati in un processo politico che richiede un ampio consenso. Anche i fanatici si stancano dell’impotenza e la pressione gentile ma incessante al compromesso alla fine si fa sentire. Se l’America riesce a gestire le furiose tempeste della rivoluzione dell’informazione, rinnovando la nostra prosperità e ricostruendo la nostra unità, possiamo indicare la strada per gli altri. Il nazionalismo liberale provvidenziale, come la stessa America, ha un disperato bisogno di riforme, ma gli Stati Uniti hanno ancora un ruolo importante da svolgere mentre la storia umana si svolge. Il Dio di Abramo non ha ancora finito con noi.