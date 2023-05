Sulle macerie della Cristianità in Occidente è sorta una nuova religione woke

"Sulla scia della crisi della fede dei vittoriani e della loro invenzione dell'agnosticismo (il termine fu coniato da Thomas Huxley nel 1869), nel XX secolo, dopo due millenni di religione cristiana, un'era post-cristiana è stata identificata da molti pensatori significativi, compresi gli stessi cristiani” scrive l’editor letterario di Quadrant Barry Spurr. “‘Post-cristiano’ è diventata una formula familiare negli anni '60, per definire la cultura occidentale contemporanea, e la morte di Dio veniva riportata con sicurezza. In ciò che resta di una civiltà occidentale il cristianesimo è stato quasi totalmente evacuato dalla cultura dominante. Nelle società occidentali, le chiese che non sono state chiuse si stanno svuotando. Come ha osservato nel 2020 il saggista britannico Jan Morris, ‘gran parte dell'Europa occidentale … è ora quasi impenetrabilmente laica. Pochi di noi vanno in chiesa o in cappella, la maggior parte di noi è probabilmente agnostica se non decisamente atea, e il resto è diviso in infinite divisioni settarie della fede’. È stato riferito, l'anno scorso, che ogni settimana negli Stati Uniti chiudevano una decina di chiese. Ma come G.K. Chesterton ha avvertito: ‘Quando gli uomini scelgono di non credere in Dio, da allora in poi non credono in nulla, diventano capaci di credere in qualsiasi cosa’.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE