Un Papa che ha diviso. Il centrismo di Francesco ha scontentato tutti

Bergoglio doveva essere il grande riformatore della Chiesa cattolica. Non è stato così: non ha apportato quel cambiamento concreto all’ala progressista della Chiesa, ritirandosi invece ripetutamente nell’ambiguità. L’analisi di Ross Douthat sul New York Times

"La Quaresima è con noi, così come il decimo anniversario dell’ascesa al soglio pontificio di Papa Francesco”. Così Ross Douthat analizza sul New York Times dieci anni di papato bergogliano. “C’è la guerra su due fronti che Roma si trova a combattere sulla dottrina e sulla liturgia, cercando di schiacciare i tradizionalisti della Messa latina mentre trattiene più gentilmente i vescovi tedeschi liberali dal forzare uno scisma sul fianco sinistro del cattolicesimo. E poi ci sono i numeri tristi per la chiesa dell’era francescana, come l’accelerazione del calo del numero di uomini che studiano per il sacerdozio in tutto il mondo, che ha raggiunto il picco all’inizio del pontificato di Francesco e da allora è in calo. O l’infelice quadro finanziario, ora abbastanza grave che il Vaticano sta addebitando affitti più alti ai cardinali per compensare anni di deficit”.