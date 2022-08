Il Cremlino acquatico. Reportage dalla Costa Smeralda degli oligarchi

La terrazza è quasi deserta. Come a voler compensare il vuoto, Cristina Gattu moltiplica le iperboli. Abito bianco e coda di cavallo, la direttrice del marketing e della comunicazione dell’hotel Cala di Volpe vanta anzitutto la piscina di acqua salata, “la più grande della Sardegna”. Poi, di fronte, la baia color turchese dove, durante l’estate, si trova la più importante concentrazione di “superyachts” di tutto il Mediterraneo. Infine, le lussuose camere da diverse migliaia di euro a notte, fra le più care al mondo. In questa mattina di giugno, la giovane direttrice del marketing e della comunicazione ci fa visitare il vasto edificio bianco, tutto a curve, alcove e vetrate, immaginato all’inizio degli anni Sessanta dall’architetto francese Jacques Couelle. Soprannominato l’“architetto dei miliardari”, è conosciuto per le sue case scultura costruite in zone paradisiache, come qui, sulla Costa Smeralda (…).

