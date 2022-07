Nel salotto tv dei propagandisti di Mosca si parla di ingerenze su Trump e l'Italia

Nei programmi della televisione russa è frequente sentire un dibattito su come fare pressioni sui paesi stranieri, soprattutto occidentali, per avere una classe politica più favorevole a Mosca. Il dibattito si è scatenato dopo le parole di Viktor Orbán. Durante il discorso in Romania, il leader ungherese non ha soltanto parlato della necessità di non scalfire la purezza della razza europea, ma ha anche detto che se ci fossero stati Donald Trump a Washington o Angela Merkel a Berlino, la guerra in Ucraina non ci sarebbe stata. Questa è la parte del discorso del premier ungherese a cui Mosca ha dato più peso. Le conclusioni che i propagandisti negli studi televisivi russi hanno tirato è che la guerra ci sarebbe stata comunque, ma probabilmente con Trump e Merkel le relazioni con l’occidente sarebbero state migliori e l’Unione europea e gli Stati Uniti non si sarebbero prodigati tanto nell’aiutare l’Ucraina. L’analista politico Henry Sardaryan, nel salotto di Vladimir Solovev, uno dei propagandisti più accaniti decorato dal Cremlino con l’Ordine al merito per la patria, ha anche dedicato qualche parola all’Italia.

