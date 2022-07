Molto atlantismo, poco europeismo. Le lezioni del PiS a Meloni

A maggio, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha mandato un videomessaggio da trasmettere durante il congresso di Fratelli d’Italia. Il premier, che fa parte del partito PiS (Legge e giustizia), ha ringraziato Giorgia Meloni per la posizione chiara contro il presidente russo Vladimir Putin dimostrata prima dell’inizio dell’invasione di Mosca contro l’Ucraina e durante. Il PiS e Fratelli d’Italia fanno parte della stessa famiglia europea, i Conservatori e riformisti (Ecr), in cui i polacchi di Legge e giustizia costituiscono la formazione più numerosa – 24 eurodeputati su 64 – e sono anche tra i primi a essere entrati quando l’ex premier inglese, David Cameron, uscì dal Partito popolare europeo per formarne un altro, posizionato più a destra e più critico nei confronti dell’Unione europea. In quanto membro più numeroso e anziano, il PiS ha contribuito in modo deciso a plasmare la linea dei conservatori, capendo anche quali elementi valorizzare. Due sono stati gli investimenti, Fratelli d’Italia e il partito spagnolo Vox, e tra Giorgia Meloni e Santiago Abascal, leader di Vox, è stata la prima a raccogliere rapidamente certe eredità.

