Come rifondare una repubblica dell'arte superando lo stato-gattopardo che soffoca il mercato 

Malgrado sappiamo bene quanto sia importante il mercato per l’arte, è salutare ricordarlo periodicamente al fine di esorcizzare semplicistiche visioni che volteggiano intorno all’arte contemporanea, percepita come cerchia elitista fondata su valori vuoti e veicolo preferito dalle speculazioni finanziarie che rendono costo e valore due concetti indipendenti. In un’errata e anacronistica percezione della vox populi, la stampa generalista tratta di arte contemporanea prevalentemente in occasione di record milionari registrati alle aste oppure dell’apparizione di opere o gesti provocatori e di cattivo gusto. In questo modo, parafrasando Newton, i giornali informano i loro lettori sulla goccia, ignorando l’oceano. Il mercato ha liberato l’artista dal castigo della commissione, allora unica forma di sostegno e di visibilità concessa agli artisti, conferita dal potere in atto (laico o ecclesiastico) che certo non avrebbe accettato l’espressione di posizioni libere. In una stagione come quella attuale, fatta di primissimi bilanci, misti a un desiderio di riorganizzazione che non può fare a meno di sane dosi di ottimismo, l’osservatorio Nomisma, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con la promozione del Gruppo Apollo, ha recentemente presentato la ricerca “Arte: il valore dell’industry in Italia”. Lo studio illustra i principali numeri della filiera dell’arte e il suo impatto economico sul paese, partendo quindi dall’assunto che l’arte non rappresenta un ristretto gruppo di privilegiati bensì la forza lavoro di circa 36 mila addetti nell’intera filiera produttiva. Quindi, se l’industria dell’arte è in buona salute, ciò ha un impatto che va ben oltre le distinte categorie di settore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE