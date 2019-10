Ecco il Banksy da record

“Devolved Parliament”, un dipinto del famosissimo street artist Banksy che raffigura i parlamentari alla Camera dei Comuni come scimpanzé è stata venduta per quasi 10 milioni di sterline (11,1 milioni di euro). Secondo gli organizzatori dell'asta, Sotheby's di Londra, si tratta di una cifra record per l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. L'opera è larga quattro metri, ed è stata presentata per la prima volta nell'ambito della mostra Banksy vs Bristol Museum nel 2009. Il quadro è stato aggiudicato dall'anonimo compratore dopo 13 minuti di gara, superando di gran lunga la base d'asta iniziale che era stata fissata a 1,5-2 milioni di sterline al massimo. L'asta si è svolta nella stessa sala dove Banksy ha sbalordito il mondo dell'arte un anno fa quando, durante l'asta sempre da Sotheby's, davanti ai presenti esterrefatti, la sua opera "Girl with Balloon" (Ragazza con palloncino) fu distrutta da un tritacarta nascosto nella cornice, dopo essere stata battuta per poco più di un milione di sterline.

“Stasera inequivocabilmente gli artisti di strada sono entrati nella storia dell'arte”, ha dichiarato Alex Branczik, direttore dell'arte contemporanea di Sotheby's, in conferenza stampa. Poco dopo la vendita, Banksy ha reagito su Instagram: “Stasera è stato fissato il prezzo da record per un dipinto di Banksy all'asta”, ha scritto. “Peccato che non lo possedessi ancora”. E ha pubblicato un post che cita il critico d'arte Robert Hughes sul valore delle opere d'arte. “Il prezzo di un'opera d'arte è ora parte della sua funzione, il suo nuovo lavoro è quello di sedersi sul muro e diventare più costoso. Invece di essere la proprietà comune dell'umanità come lo è un libro, l'arte diventa la particolare proprietà di qualcuno che se la può permettere”.