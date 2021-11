Pietra, ottone e acciaio per un “pensiero magmatico”

Filippo Tommaso Marinetti ha aperto le danze nel 1909 divulgando il Manifesto del Futurismo, seguito con ritmo da Cubisti, Vorticisti, Dadaisti, Surrealisti. La dichiarazione d’intenti è un formato che le avanguardie del Ventesimo secolo hanno molto usato per inquadrare il proprio raggio d’azione, per distanziarsi rispetto a quanto “venuto prima” e, perché no, per magnetizzare l’attenzione del pubblico. Chiaramente la convivenza di voci artistiche individuali – per non parlare delle frizioni tra personalità – ha sempre prodotto smottamenti e difformità tra le opere che i libri di storia ricordano con questa o quella etichetta e i proclami iniziali. Più in là, gli artisti contemporanei sono stati meno interessati ad anticipare le proprie mosse in sistemi di pensiero o raggruppandosi in gruppi sodali – almeno a priori, coralmente e sistematicamente – e l’attenzione verso il “manifesto artistico” è andata declinando nel resto del secolo.

