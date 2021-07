Rivedere l'arte dopo mesi a esporre il “lato v”

Qualche giorno fa ho visitato ARCO, la fiera d’arte contemporanea di Madrid, quest’anno giunta alla 40° edizione. Una delle fiere più antiche nel panorama internazionale che per uno strano mix di casualità e predisposizione d’animo è stata l’unica a non aver dovuto cancellare un’edizione causa pandemia. Perfino gli inflessibili svizzeri di ArtBasel si sono trovati a dover sovvertire la loro programmazione trasformando il consueto appuntamento di giugno in una diffusa offerta online chiamata Viewing rooms. Già, le piattaforme online, descritte come occasioni per accelerare il corso evolutivo dell’esperienza offerta al pubblico ma quando tali cambiamenti vengono imposti dalle circostanze, per quando ben pensati ed eseguiti, rappresentano comunque un ripiego. Non c’è fiera, galleria, museo o Biennale che non abbia esposto il suo lato V (virtuale), offrendo contenuti online di diversa natura, qualità e urgenza. Sentendo i fruitori più disparati sembra che siamo arrivati a un grado di saturazione dell’offerta, la corsa generale è ora verso il format più innovativo il che determina una standardizzazione del prodotto. Piuttosto che accelerazioni temporali, queste trasmigrazioni online dei contenuti potrebbero invece rappresentare un futuro che forse non vorremmo?

