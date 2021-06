Perdere l'autore per trovare una pittura nuova? Sì, è il momento

“La pittura è morta, viva la pittura!” verrebbe da esclamare. Considerata obsoleta, offesa e denigrata, perfino ignorata, la pittura, il mezzo artistico per eccellenza, si trova ripetutamente sotto processo nel dibattito sull’evoluzione dell’arte. Accadde a metà dell’800, con la nascita della fotografia la pittura sembrava non avere più senso di esistere, si trovò invece liberata dalla necessità documentale per evolversi e mutarsi come non era mai accaduto. La pittura, il segno lasciato su un supporto, inizia con la traccia del dito sulla sabbia del bambino e non può finire. Ne parliamo con l’artista svizzero Peter Fischli. L’occasione dell’incontro è la mostra “Stop Painting” da lui curata presso la Fondazione Prada a Venezia (fino al 21 novembre), che esplora le diverse, ripetute battute d’arresto che la pittura ha conosciuto negli ultimi 150 anni. Parole in libertà su un’indagine ricorrente che quanto più si ripresenta, tanto rende la pittura sempre più necessaria.

