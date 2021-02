L'intelligenza artificiale impara l'arte e ne crea una tutta nuova

Se ascoltate qualcuno suonare il pianoforte, vi chiedereste mai se l’artista è il pianoforte? Solo perché il meccanismo è più complicato non vuol dire che i ruoli cambino”, cercava di spiegare l’artista tedesco Mario Klingemann a inizio 2019 presentando la sua opera Memories of Passersby I, una serie infinita di ritratti di persone inesistenti creati in tempo reale da un’intelligenza artificiale. La casa d’aste Sotheby’s l’avrebbe venduta a 40 mila sterline. Non era la prima volta che veniva battuta un’opera creata con l’AI: nell’ottobre dell’anno precedente il Ritratto di Edmond de Belamy, creato dal collettivo francese Obvious con un algoritmo preso gratuitamente in rete, era stato venduto da Christie’s per 432 mila dollari. I media generalisti derubricarono le notizie alla sezione tecnologie, critica d’arte e pubblico le snobbarono come provocazioni estemporanee. “Ma siamo sicuri di non essere di fronte a una svolta epocale nel mondo dell’arte, analoga a quella introdotta con la nascita della fotografia?”, si chiede a due anni di distanza Alice Barale, ricercatrice di Estetica che collabora con l’Università Statale di Milano, curatrice dell’antologia Arte e intelligenza artificiale. Be my Gan (Jaca Book). Il volume, a cui hanno contribuito critici e artisti internazionali, è la prima pubblicazione italiana sull’argomento.

Innanzitutto, chiarezza sui termini: cos’è l’arte creata con l’intelligenza artificiale? “Una cosa è parlare di computer o digital art, in cui software e hardware sono un mezzo per l’artista, come la spatola robotica di Can’t help myself dei cinesi Sun Yuan & Peng Yu o le opere realizzate da David Hockney su tablet con l’app Brushes”, spiega Barale. “Nell’arte creata con l’AI deve esserci almeno una fase della creazione che sfugge alla volontà dell’artista ed è completamente delegata all’intelligenza artificiale”.

