Dove tutto è cominciato e può essere ricostruito

Generoso come tutta la sua arte, Theaster Gates ci ha aperto le porte della South Side di Chicago che ha fatto rinascere. L’energia della memoria per progetti vivi

Forte della seconda dose del vaccino, mi imbarco per il primo viaggio dopo più di un anno di forzato sedentarismo: si va a Chicago. Normalmente per un breve soggiorno di due giorni non avrei nemmeno pensato ai bagagli, ma considerata la lunga pausa, mi preparo come se stessi partendo per una grande avventura.