Tamponi, Ffp2, stop intervalli: il piano Franceschini per riaprire cinema e teatri

Protocolli di sicurezza per gli spettacoli all'aperto. Al ministero si lavora per riaprire le sale. Alzare la soglia di capienza dal 25 al 40 per cento. Franceschini: "Datemi i dati e convinco il Cts e Speranza"

Come riaprire musei, cinema e teatri lo stabilirà Dario Franceschini, ma che sia urgente capire come farlo è Mario Draghi che lo pensa. Un piano c’è. Non accadrà prima di maggio perché al governo si ritiene “difficile” ma si sta ragionando su test da praticare come quello effettuato in Spagna, a Barcellona. Si esaminano i modelli esteri. Al momento, sul tavolo del capo di gabinetto del Mibact, Lorenzo Casini, sono allo studio tre protocolli e c’è un grande dibattito in corso per portare la soglia di capienza delle sale dal 25 al 40-50 per cento. Se rimane al 25, gli operatori ritengono impossibile ricominciare.