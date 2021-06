Il “bel” maglio per Franceschi alla Bocconi

Il monolite industriale posto per ricordare lo studente ucciso. Storia e ideologia di un “weekend postmoderno”

Lo ha dichiarato il designer Enzo Mari: quello davanti all’Università Bocconi è “il più bel monumento di Milano”. Si tratta di una sorta di menhir, da qualche tempo antistante a una rastrelliera del bike sharing. Sette metri di altezza e cinquanta tonnellate di peso. Nel 2013, intabarrato in un loden color mogano, sciarpa verde felce e cappellino beige di lana, Mari è dinanzi al monumento, insieme all’allora sindaco Giuliano Pisapia. Il Comune di Milano, a ben trentasei anni dalla posa, riconosce ufficialmente il monumento. La complessa vicenda che sta alle spalle merita di essere raccontata, anche per provare a comprendere che cosa Enzo Mari, scomparso lo scorso ottobre a 88 anni per complicazioni dovute al Covid-19, potesse intendere con “bel”.