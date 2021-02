L'Mba di Sda Bocconi entra nella top five europea

Notizie d’eccellenza per l’alta istruzione milanese vengono da Oltremanica, precisamente dal Financial Times. Nei giorni scorsi il ranking del quotidiano della City ha certificato che l’Mba full-time (Master in business administration) della Sda Bocconi ha raggiunto il quinto posto nella classifica europea, guadagnando quattro posizioni, mentre a livello mondiale il balzo in avanti è ancor più deciso: ventinovesimo al dodicesimo posto. L’Mba dell’ateneo milanese è l’unico italiano presente nella classifica dei top 100 mondiali. Ultima buona notizia, secondo il FT è anche terzo nel mondo per il migliore rapporto qualità-prezzo: attorno ai 59 mila euro. Che sono però denari ben spesi: il 92 per cento dei diplomati trova lavoro entro tre mesi dal master. “Si tratta del miglior risultato di sempre per il programma Mba”, il commento del direttore del programma, Francesco Daveri. Per Beppe Soda, dean della School of Management, è un riconoscimento dell’impegno “nel creare un contesto di apprendimento flessibile, innovativo e multiculturale, per formare leader capaci di affrontare le grandi sfide dell’economia e della società”. Infatti il 65 per cento dei partecipanti viene da 30 paesi, con un terzo di presenza femminile, dato che vale una posizione nella top 10 mondiale per presenza di faculty femminile.

