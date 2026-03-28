Una nuova domanda di Università

Il 62 per cento degli iscritti nelle università online ha più di 25 anni: sono persone che non possono, per ragioni di famiglia, di lavoro o di reddito, permettersi di frequentare corsi ed esami in presenza, magari da fuorisede. Ecco perché l’Anvur chiama questa domanda “nuova” e “strutturale”. Purtroppo, il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione faranno sempre più restringere la platea dei potenziali studenti. Difficilmente gli effetti della demografia potranno essere contrastati attraendo studenti dall’estero (che infatti rappresentano appena il 6 per cento del totale). Diventa quindi essenziale favorire tutti quegli strumenti che possono agevolare il perseguimento dell’istruzione terziaria da parte dei giovani ma anche di chi, non più giovane, intende oggi sfruttare un’opportunità che non ha avuto in passato. Ecco perché occorre togliere ostacoli, a partire dai vincoli sugli esami a distanza, tanto per gli atenei tradizionali quanto per quelli telematici. Incoraggiare gli investimenti nel capitale umano dovrebbe essere una missione nazionale condivisa.