Scommesse sul futuro e boom di iscrizioni. L'università dà super lezioni alla politica. Indagine

Si è detto e ridetto, nei mesi passati, che l’anno in corso, per il mondo delle università, doveva essere quello della grande crisi, quello della grande fuga, quello della grande paura, quello della grande depressione, quello della grande incertezza verso il futuro. E si è detto e ridetto, nelle settimane a cavallo tra la prima e la seconda ondata, che nel mondo pandemico, dove le lezioni in presenza diventano difficili, dove i contatti tra gli studenti diventano impossibili, dove la vita nelle università diventa rarefatta come la nebbia, che il moltiplicarsi delle lezioni a distanza avrebbe avuto un effetto respingente e avrebbe di conseguenza disincentivato i nostri giovani a investire sul proprio futuro scommettendo sulle nostre università.

