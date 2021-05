Gli appunti per la guerriglia di Germano Celant sono più vivi che mai

Un dialogo per ripensare (non celebrare) tutte le mostre del grande curatore

Ora che ci viene più facile guardare avanti, ora che l’ottimismo verso il futuro non è solo una necessità ma una realtà, il tempo passato sembra prendere una forma più nitida. E’ passato poco più di un anno dalla scomparsa di Germano Celant, morte inghiottita dalle statistiche della pandemia e anestetizzata dalla confusione generale. Su queste pagine di un piccolo ma curioso giornale non siamo tanto bravi nelle celebrazioni, alle quali preferiamo le occasioni. Silvana Editoriale ha di recente pubblicato Germano Celant - The Story of (my) Exhibitions, uno sguardo enciclopedico di 560 pagine sull’attività curatoriale di Celant. Un’occasione per parlarne liberamente con Francesco Bonami.