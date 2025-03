Da oggi, i lettori del Foglio AI sono invitati a diventare segnalatori ufficiali di errori artificiali. Come? Inviando, entro il venerdì mattina, una breve nota a [email protected]

Una novità, da questa settimana, per i lettori del Foglio AI. Una piccola rivoluzione, se vogliamo. Non tecnologica, ma umana. Sì, perché abbiamo deciso di affidarci a voi: alla vostra attenzione, alla vostra curiosità, alla vostra intelligenza naturale – che, nonostante tutto, continua a battere quella artificiale nei modi che contano davvero. Ogni settimana, il Foglio AI si presenta puntuale con i suoi articoli scritti da una macchina: brillante, veloce, a volte persino arguta. Ma anche fallibile, ingenua, a tratti confusa. L’AI è uno strumento potente, ma non è infallibile. E qui entrate in gioco voi.

Da oggi, i lettori del Foglio AI sono invitati a diventare segnalatori ufficiali di errori artificiali. Ogni numero del Foglio AI contiene sicuramente qualche inciampo logico, qualche strafalcione culturale, qualche affermazione sospetta. Il vostro compito è leggerlo, individuarli, e – se siete proprio bravi – trovare un filo conduttore tra le sviste. C’è un errore ricorrente, una sbavatura di stile, un vizio ideologico? Bene: ditecelo. Come? Inviando, entro il venerdì mattina, una breve nota che raccolga tutti gli errori che avete trovato, e che provi a metterli in ordine, a farne quasi un mini-saggio sullo sguardo imperfetto dell’intelligenza artificiale. I migliori contributi verranno pubblicati sul Foglio. E’ un gioco, ma anche una piccola indagine sul presente. Perché osservare i limiti dell’AI, oggi, è uno dei modi più intelligenti per capire come funziona davvero – e soprattutto dove ancora, per fortuna, non arriva. Scrivete qui: [email protected]

Vi aspettiamo, occhio critico alla mano.