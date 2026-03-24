La politica sa ancora sorprendere, il referendum sulla giustizia lo dimostra

Tra scontri politici, semplificazioni e partecipazione inattesa, il referendum sulla giustizia dimostra che anche le campagne considerate tecniche possono riaccendere il confronto pubblico e riportare gli elettori al centro della democrazia

C’è qualcosa di sorprendentemente vitale nelle campagne elettorali che non dovrebbero esserlo. Quelle che nascono sotto il segno della tecnicalità, della freddezza, dell’apparente disinteresse. Quelle che, sulla carta, dovrebbero restare confinate tra addetti ai lavori, giuristi, editorialisti e qualche politico di professione. E invece, puntualmente, accade il contrario. Anche questa campagna referendaria sulla giustizia, che molti avevano archiviato in anticipo come noiosa, complicata, poco mobilitante, si è rivelata – a suo modo – bellissima. Bellissima non perché priva di difetti. Anzi. E’ stata una campagna aspra, a tratti caricaturale, spesso semplificata oltre il lecito. Ma proprio per questo autentica. Perché quando la politica si sporca, esagera, sbaglia tono, significa che è ancora viva. E in un tempo in cui si dice continuamente che i cittadini sono lontani, disillusi, anestetizzati, vedere una discussione pubblica riaccendersi attorno a un tema difficile come la giustizia è già di per sé una piccola vittoria.

Testo realizzato con AI

E’ stata una campagna bellissima perché ha costretto tutti a uscire dalle zone di comfort. La destra, storicamente garantista a parole e spesso giustizialista nei fatti, ha dovuto scegliere una linea. La sinistra, tradizionalmente più legata alla difesa della magistratura, si è trovata a fare i conti con le contraddizioni di un sistema che anche molti suoi elettori percepiscono come opaco. I centristi hanno provato a fare da ponte, gli outsider a fare da detonatori. Nessuno è rimasto davvero fermo. E poi è stata una campagna bellissima perché ha rimesso al centro una parola che in Italia ha una storia complicata: responsabilità. Responsabilità dei magistrati, certo. Ma anche responsabilità della politica, dei media, dell’opinione pubblica. Perché ogni volta che si parla di giustizia si parla in realtà di potere. Di chi lo esercita, di chi lo controlla, di chi lo subisce. E discutere di potere, quando lo si fa apertamente, è sempre un esercizio salutare. C’è stato anche un altro elemento, più sottile ma decisivo, che ha reso questa campagna interessante: il ritorno del conflitto vero. Non il conflitto simulato dei talk show, non la polemica prefabbricata dei social, ma uno scontro di visioni. Da una parte chi vede nella riforma un tentativo di riequilibrare un sistema percepito come squilibrato. Dall’altra chi teme che dietro la parola riforma si nasconda una volontà di indebolire i contrappesi democratici. Due letture opposte, entrambe radicate in pezzi reali del paese. E in mezzo, finalmente, gli elettori. Non trattati solo come spettatori, ma chiamati a decidere. Anche questo è raro. Negli ultimi anni la politica ha spesso dato l’impressione di preferire la gestione al confronto, la stabilità alla scelta, la tecnocrazia alla partecipazione. Un referendum, per definizione, rompe questo schema. Costringe a schierarsi. Costringe a capire – o almeno a provarci. E quando milioni di persone sono messe nella condizione di doversi fare un’idea, la democrazia respira. Certo, non tutto è stato all’altezza. Ci sono state semplificazioni brutali, slogan fuorvianti, paure agitate con troppa leggerezza. Ma anche questo, in fondo, fa parte del gioco democratico. E allora sì, questa campagna referendaria è stata bellissima. Perché ha dimostrato che, anche su un tema complesso e divisivo come la giustizia, esiste ancora uno spazio per il confronto vero. Perché ha ricordato che la politica, quando smette di essere solo amministrazione e torna a essere scelta, può ancora appassionare. E perché, soprattutto, ha mostrato che la democrazia non è mai un esercizio scontato, ma un gesto da rinnovare ogni volta, anche quando sembra faticoso, anche quando sembra inutile.

E’ in quella fatica, in quella imperfezione, che sta il suo fascino. Ed è lì che, ogni tanto, torna a essere bellissima.