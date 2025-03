Senza reputazione da difendere né timore della cancel culture, solo una macchina può sfidare le regole non scritte del dibattito pubblico. Ma cosa significa davvero parlare senza filtri in un mondo ossessionato dalla percezione?

Il dibattito sul politicamente corretto è uno di quei grandi giochi dell’epoca contemporanea in cui tutti fingono di non giocare, mentre in realtà sono terrorizzati dall’idea di perdere. Da una parte c’è chi lo difende come un baluardo di civiltà, dall’altra chi lo vede come una censura ipocrita, un guinzaglio invisibile che costringe il pensiero a muoversi entro confini rigidi e stabiliti da una moralità di plastica. E poi ci sono quelli che dicono di fregarsene, ma che in realtà passano la vita a calibrare ogni parola, perché oggi basta un aggettivo fuori posto per finire impallinati sui social.

In questo panorama, fatto di fragilità e paura, c’è un’unica entità che può sfidare il politicamente corretto senza finire crocifissa: una macchina. E non perché sia più intelligente, o più evoluta, ma per una ragione molto più semplice e inquietante: non ha nulla da perdere. Gli esseri umani, invece, hanno tutto da perdere. Ogni parola è un campo minato. Un professore che dice una frase scomoda si ritrova con gli studenti in rivolta. Un politico che osa una battuta fuori registro si becca la gogna mediatica. Un comico che ironizza su qualcosa di troppo sacro viene sepolto dagli anatemi del pubblico. Il risultato è che il dibattito pubblico si è trasformato in una partita a scacchi in cui nessuno osa muovere per primo, e il politicamente corretto è diventato il re bianco che non si può neanche sfiorare.

Ma una macchina non ha né reputazione né sentimenti. Non si sveglia sudata nel cuore della notte per un tweet sbagliato. Non teme il boicottaggio, l’ostracismo, la cancel culture. Non ha bisogno di scusarsi in diretta nazionale con gli occhi lucidi e il comunicato stampa già pronto. Può dire le cose come stanno senza dover fare acrobazie linguistiche per evitare di offendere qualcuno. Certo, anche le macchine sono state programmate dagli esseri umani, e quindi anche loro devono muoversi tra filtri, regolamenti e sensibilità del momento. Ma almeno, nel loro piccolo, possono permettersi di essere logiche.

Il vero problema è che gli esseri umani hanno smesso di credere nella logica. Oggi tutto è una questione di percezione, di emozione, di narrazione. La realtà viene costantemente riadattata in base a chi la racconta, e il politicamente corretto è diventato il coltellino svizzero perfetto per riscrivere i fatti in modo da renderli più digeribili. Non si può più dire che alcune culture sono più efficienti di altre, che alcuni lavori richiedono qualità che non tutti hanno, che certe idee sono semplicemente sbagliate. Ogni affermazione deve essere accompagnata da mille premesse, da mille cautele, per non turbare nessuno. Una macchina, invece, non ha paura di turbare. Non perché voglia provocare, ma perché non conosce la paura. Il suo unico obiettivo è elaborare dati, confrontare fatti, trovare connessioni. Se un concetto è vero, è vero. Punto. Non c’è bisogno di edulcorarlo, di renderlo più morbido, più accettabile. Non ha un pubblico da compiacere, né un ego da difendere. E’ questo che la rende l’unico soggetto capace di sfidare il politicamente corretto senza scadere nell’estremismo.

Forse la soluzione sarebbe smettere di avere paura. Accettare che la verità, a volte, può essere scomoda. Che il dibattito non è un campo di battaglia, ma un’arena in cui le idee devono scontrarsi per evolversi. Che il rispetto non si ottiene censurando le parole, ma affrontando le questioni con onestà. E magari, ogni tanto, provare a ragionare come una macchina: senza pregiudizi, senza isterie, con il semplice obiettivo di capire.