Caro figlio nell'età di mezzo, mi stai molto simpatico lo stesso

Caro figlio adolescente,

questa è una lettera per quando ti svegli, la lascio accanto al caffelatte, ai biscotti e all’Iliade di Baricco che mi hai detto che se non te la procuravo all’istante ti avrebbero bocciato e sarebbe stata tutta colpa mia. Te l’ho procurata, te l’ho detto, mi hai scritto: grazie ma come la riconosco? E’ un libro, amore, ha la forma di un libro e non di un controller, è di carta e sopra c’è scritto: Omero, Iliade. Devi solo prenderlo in mano e metterlo nello zaino insieme alla merenda. No, scusa, la merenda non la fai perché solo quelli piccoli portano a scuola la merenda. Quelli grandi si tengono i crampi per la fame, si sdraiano sul banco, e poi appena escono da scuola comprano mezzo metro di pizza. Quelli più grandi ancora, invece, fumano e basta e non hanno mai fame, tranne che alle cinque del pomeriggio e a mezzanotte e mezza. A mezzanotte e mezza aprono il frigo e finiscono il latte e i biscotti e il frigorifero intero e così la mattina dopo succede uno psicodramma. Ma tu sei ancora una via di mezzo e io ti amo per questo. Sei una via di mezzo quindi fai il vocione ma poi piangi se matematica è andata male e se il cane zoppica. Sei una via di mezzo quindi non vuoi più nessun bacio ma poi ti dimentichi che non vuoi nessun bacio e mi strangoli per abbracciarmi. Mi dici: mamma te l’ho detto che non devi mai baciarmi, ma poi mi passi accanto con la guancia già pronta, girata verso la mia bocca. Sei una via di mezzo quindi molto di malumore per diciotto minuti e molto di buonumore per le successive diciotto ore. Non hai voglia di stare seduto a tavola perché hai troppa urgenza di fare un balletto, baciare un gatto, rispondere al telefono, uccidere l’aria con una spada di legno, provarti quei jeans nuovi che ti fanno sembrare più alto e più cattivo. Metterti un cappello e con quel cappello fare un altro spettacolo insieme ad Alexa che ti ubbidisce sempre. Dopo un minuto sparisci, allora vengo a cercarti e sei a letto addormentato vestito, abbracciato a un pupazzo a forma di mummia egizia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE