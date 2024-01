Pinkwashing e altre nefandezze che non mi riguardano

L’unica cosa certa della mia famiglia è che tutti abbiamo molta paura del giudizio di mia figlia. Giudizio morale, estetico, etico, educativo. Lei decide chi ha ragione e chi ha torto. Lei decide chi è simpatico e chi è antipatico. Lei decide se le parole che usiamo sono giuste o sono sbagliate. Di solito, sono sbagliate. Lei decide che film si guarda insieme o se invece non è il caso di perdere tempo con gente come noi. Ho l’impressione che anche i gatti e il cane vivano in questo tipo di soggezione, con lei infatti si comportano con maggiore cautela e la guardano in cerca di approvazione, ma in generale sono tutti, umani e non, molto sollevati dal fatto che normalmente il principale oggetto di critiche, allo stesso tempo zona di interesse e zona di estremo disinteresse, sono io. Sono talmente sollevati che a volte non fanno abbastanza attenzione. È lì, in quel momento di rilassatezza, che si consuma il mio trionfo. Loro pensano ormai di essere al riparo, di avere guadagnato la libertà, di potersi comportare come fratelli qualunque, padri qualunque, cani qualunque. Tanto, pensano, adesso c’è sua madre in casa, ci pensa lei a farla innervosire. Noi siamo salvi. E così ridono, scherzano, parlano con disattenzione, abbaiano male, oppure, molto peggio, fanno i gradassi, credono di essersi evoluti abbastanza o di potersi permettere di usare parole proibite.

