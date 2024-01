Lo scandaloso talento di sparire sul più bello. Tranquilla, ma'

Amore domattina parto, dammi un bacio. Il quattordicenne schiocca un bacio all’aria e scappa via. No, voglio un bacio vero, comincio a lamentarmi io. Mamma ho sonno, mi fai fatica, e in un secondo è già sparito dentro un passaggio segreto che lo porta direttamente in camera sua. Mio figlio ha una scandalosa capacità di sparizione, che gli viene riconosciuta con un molto fastidio da tutta la famiglia. Mia figlia ne fa una questione di genere, perché spesso quando siamo tutti seduti a tavola, la sera, nella zona d’ambiguità tra la fine della cena e il momento dello sparecchiare, in un attimo preciso e misterioso che coincide con il pieno di una conversazione, non ci accorgiamo che Giulio non c’è più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE