Nella poesia sopravvive l'infanzia. Un'antologia per bambini vecchi e nuovi

Nella poesia sopravvive integra l’infanzia, la nostra di chi ha l’età per ricordare quelle mandate a memoria e balbettate in classe – tra suggerimenti zittiti, rime afferrate all’ultimo –, così come si rigenera la freschezza delle parole stesse: leggendole, ogni generazione torna a credere in un tempo che non è più ma di nuovo presente grazie a una diversa oscillazione del pendolo. Dentro le poesie, parole quotidiane compiono miracoli in miniatura, così descritti dal poeta greco Pandelìs Bukalas: