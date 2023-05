Senza questo romanzo non esisterebbero né Rachel Cusk né Sally Rooney

Barbara Trepido nel 1982 pubblica "Il fratello del famoso Jack" che solo oggi arriva in Italia. Esempio di letteratura femminile, non ha niente di rosa ma non ha niente di volutamente cupo. La storia di un diventare grande, di un amore, anzi due

Vorrei aver letto, nella mia adolescenza tra un De Carlo e l’altro, Barbara Trapido. Non perché non riconosca ancora oggi ad Andrea De Carlo il grande merito di aver scritto di essere giovani, mentre per scuola dovevo leggere solo di vecchi pederasti greci (è una citazione da “Skam Italia” S01 E01). Ringrazio ancora adesso De Carlo per avermi liberato dal passato remoto (più cacofonico di certo di una professione declinata al femminile) e onestamente pure dal cannibalismo (come corrente letteraria). Era una voce contemporanea e audace per la sua sincerità, ed è stato fondamentale per la mia crescita, quasi quanto gli Oasis.