Vetro, Ironia e Dio. Mi cade addosso da una grande altezza un fragile fatto: mia madre ha paura

Il saggio di vetro, lungo poema che apre la raccolta pubblicata nel 1995 da Anne Carson, Vetro, Ironia e Dio (finalmente tradotta da Crocetti, a cura di Patrizio Ceccagnoli), oltre a essere uno dei più amati dall’autrice, è considerato l’estremo, il più dolente componimento sulla fine di un amore mai scritto (“Non ero mai stata innamorata / Ero come una ruota che rotola in discesa”). La descrizione dello strazio per l’abbandono dell’amante che si chiama Law, Legge, come se l’amore soltanto permettesse di vivere secondo una norma umana e ogni esistenza al di fuori di esso fosse illegittima, si allarga a indagare quel mistero che la sensazione di vivere con l’altro produce e contiene. Per espandere il ventaglio dell’osservazione, Anne Carson dirige lo sguardo verso la madre e chiede la protezione di un’altra poetessa. Nella piccola casa della madre, oltre cui si estende la ghiacciata brughiera canadese, incontriamo “Tre donne silenziose a un tavolo in cucina”. La terza è Emily Brontë: per comprendere la natura della propria perdita, ha bisogno di vedere come s’intreccia con la furia, la sottomissione al dolore e l’indiscusso “orrore di grande oscurità” che visse Emily.

