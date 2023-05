La vita bugiarda dei ragazzini nel romanzo sul grande amore dell'amicizia

Avevo tredici anni e un accenno di peluria sopra al labbro e intorno all’ombelico, quando la Righetti, professoressa di italiano, decise che Mattia e Giovanni, compagni di banco dal primissimo giorno, tra i più tranquilli della classe, andavano separati, uno in terza fila, lato destro, l’altro all’ultimo banco, vicino alla finestra. La motivazione era che stavamo troppo insieme. Come dire che ci volessimo bene e quel bene era troppo, evidentemente, una colpa da espiare, che nessuno osava (né forse sapeva) spiegare. Piansi un’intera notte lacrime di dolore vero, vissi quella separazione – la stessa aula, due o tre metri di distanza, insieme pure al basket e al catechismo – come uno strappo definitivo, un male insuperabile. E non perché ne percepissi l’ingiustizia o lo ritenessi incomprensibile. Tutto il contrario. Faceva così male perché sentivo che la Righetti aveva ragione: quel bene era troppo per gli altri, figuriamoci per me. Stare insieme a Giovanni mi regalava un senso di benessere assoluto, il termosifone caldo dopo ore di mani al freddo e senza guanti, il primo sorso che accoglie una sete notturna che aveva interrotto il sonno, una necessità finalmente soddisfatta, che non può essere ignorata, può generare violente astinenze. La pace che mi garantiva il profumo dell’alito di Giovanni, seduto accanto a me a fare i compiti in cucina dopo aver bevuto il succo di frutta alla pesca, aveva la stessa intensità della fitta che mi chiudeva lo stomaco quando sentivo che Giovanni aveva invitato Luca Petrelli, non me, a studiare da lui.

