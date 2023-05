Come è fatto il corpo di una madre? Ester Armanino crea lo spazio e lo riempie

Come è fatto il corpo di una madre? Ma anche, di cosa è fatto il corpo di una madre? In questo caso visto interpretato e illustrato da una figlia, la scrittrice Ester Armanino che per Mia mamma è una matrioska (Rizzoli) esordisce anche come illustratrice. La morfologia di una madre è un campo vasto i cui confini - mobili - si misurano in prima battuta con gli abbracci, quelli di una figlia piccola che memorizza per la prima volta lo spazio materno fatto di un profumo unico e terribilmente irrecuperabile e di un tessuto, quello di un cappotto, a definirne la morbidezza e l’ampiezza. Gli abbracci cambiano anno dopo anno e mutano la misura, interpretano la gioia e il dolore. La vita dei figli corrisponde alla misura della distanza dal corpo della madre, dalla sua multiforme capacità di accogliere e ospitare. Il primo indumento ricordato è un cappotto rosso che la madre indossa per proteggersi, per sentirsi a casa. Il cappotto è quello di un’altra madre, la sua, la nonna. Quel capotto porta il segno della storia, della libertà e di una cittadinanza finalmente pienamente declinabile al femminile. Con quel cappotto infatti la nonna andò a votare per la prima volta nel 1946, con quel cappotto anni dopo la mamma resiste e lotta quotidianamente per il suo spazio di libertà. L’abbraccio è quello da bambina che arriva ai fianchi, provando a cingerli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE