Il coraggio di due madri, nonostante i vicini di casa impiccioni

All’ospedale Buzzi e alla clinica Mangiagalli di Milano ci sono adesso due neonati, un bambino e una bambina, che stanno bene. La piccola era in leggera ipotermia, ma era nata da un’ora soltanto in un capannone fuori Milano: l’hanno messa subito al caldo. Grazie a sua madre, che l’ha salvata. Ha portato quella bimba nella pancia per nove mesi, l’ha nutrita, protetta, forse perfino nascosta agli occhi degli altri e infine l’ha messa al mondo. E ha chiamato il mondo, cioè l’ambulanza, il 118, per affidargliela. Come è successo a Enea, che è nato in ospedale come ulteriore gesto di cura e di amore. Due condizioni diverse, due vite lontane, due madri (in questa storia non ci sono padri, anche gli appelli al ripensamento sono stati fatti soltanto alle madri) di cui già sappiamo troppe cose (età, senza fissa dimora, rifiuto di dare il nome alla bimba, generalità infine fornite) e di cui crediamo di dover sapere tutto, anche il dolore e la voglia di cambiare idea. Quanti anni hai, piccola cara? Guarda che non sarai sola, ci siamo qui noi per te. Ripensaci, tesoro, ti aiutiamo noi. Dove vai, ragazza? Torna qui, il tuo bambino ha diritto a una mamma vera.

