"Il filo della tua storia". Una scatola con dentro il tempo della tua vita

A 22 anni ricevi le informazioni sul tuo futuro: breve o lungo. È quello che succede ai protagonisti del romanzo d'esordio di Nikki Erlick. E tutto cambia in modo radicale

La realtà in cui siamo immersi vive di una retorica che alterna rischio a speranza, è un gioco fragile dentro al quale ci concediamo un po’ di felicità resistendo alla tristezza. Trasformare in destino in possibilità, andare oltre la nostra mortalità è una forma di libertà che da sempre l’umanità pur tra mille e tremende contraddizioni vuole offrirsi. Ci svegliamo la mattina e aspettiamo con curiosità mista a gioia e tremore quello che potrà accaderci, così fuggiamo il nichilismo dello studente di Un uomo che dorme di Georges Perec che rinuncia ad alzarsi al suono della sveglia rinunciando alla vita.