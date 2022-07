Una bella luminosità, un calore nuovo. Pronta al cambiamento

Quindi finalmente due giorni al mare. Non proprio mare vero, più mare a metà, di fretta, che lo vedi e ci cammini accanto con un po’ di diffidenza e disabitudine, forse farò un bagno veloce a un certo punto ma faticosamente per la questione delle alghe in cui si affonda come nelle sabbie mobili, però dai, di che ti lamenti, pensa a quelli, davvero tanti, che sono in città con il Covid, poveretti. Infatti non mi lamento, queste alghe sono anche ecologiche e sono carine le signore che fanno risveglio muscolare accanto a un uomo col megafono che le incita, forse esagero nel non amare i megafoni, forse dovrei risvegliarmi muscolarmente anche io, comunque mi sono un po’ abbronzata, tornerò a casa e dirò: ho staccato la spina. Forse mi sono un po’ scottata perché sento molto caldo alla faccia e nel corpo, molto caldo alle braccia e alle gambe, il primo mare fa così, non ho mai imparato a non prendermi un’insolazione. Strano però, sono stata sempre all’ombra a chiedermi che cosa ci faccio qui, che cosa sono queste alghe e perché c’è un uomo quasi nudo che urla nel megafono: svegliatevi bambine. Smettila di lamentarti, non è strano, è stato il passaggio dal vento con il sole a picco all’auto congelata: se entri accaldata in un’auto con l’aria condizionata accesa e ci stai due ore, non è che quando arrivi a Roma e come al solito baci la terra (anche se è asfalto rovente) poi non ti senti strana. Mi sentivo strana, era normale. Se uno si sente strano che cosa fa? Io di solito mangio una pizza. La pizza aveva però un sapore strano. Se la stranezza persiste, allora ci si cosparge di crema per combattere l’insolazione. Aloe novantanove per cento, per due ore di seguito, fino a che il corpo dice basta, preferisco l’insolazione a questa roba appiccicosa. Anche questo è strano. Forse sono io che ho un carattere impossibile, incapace di adattarmi a un tranquillo weekend al mare. Dovrei fustigarmi, o almeno: lavorare su me stessa. Non puoi staccare la spina se prima non hai lavorato su te stessa, del resto, mi sembra che fosse quello il messaggio profondo dell’uomo nudo col megafono.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE