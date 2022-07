Di chi è la colpa? E' il momento di ripensare la responsabilità medica

Non è più rimandabile nuovo intervento legislativo che definisca con maggior chiarezza la punibilità in ambito sanitario. Per avere margini di intervento meno discrezionali

La pandemia ha lasciato in eredità l’esperienza di soluzioni normative temporanee che hanno inciso su un settore assai problematico della responsabilità penale, quello legato all’attività sanitaria. Come si ricorderà, la risposta all’esigenza che medici e operatori sanitari non fossero travolti da inchieste giudiziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i decessi avvenuti durante il periodo critico di diffusione del Covid è stata l’introduzione, con il d.l. 44/2021, di un’ipotesi di punibilità limitata alla sola colpa grave (art. 3-bis). Cessata la fase più acuta, e con essa la vigenza della legislazione temporanea, non può non osservarsi come i rischi penali correlati alla complessità della medicina permangono e anzi accompagnano da sempre l’ordinario svolgimento dell’attività sanitaria, in ragione dell’inadeguatezza della normativa e delle relative letture giurisprudenziali a fornire adeguati strumenti di valutazione delle quotidiane emergenze organizzative e di contesto nelle quali i medici sono chiamati a offrire la propria opera di cura e assistenza.