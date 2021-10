Una fotografia e la vita non vissuta di una madre

In un’epoca in cui tutto finisce, spesso malamente e senza riscatto in un’immagine casuale, è consolante perché rinsalda il patto con la verità della memoria, scoprire un romanzo che esordisce così: “Tutto è iniziato con una foto”. Dal ritrovamento di una sconosciuta stampa in cui la propria madre, giovanissima e nubile, chinava la testa di lato, i capelli biondi a incorniciare gli occhi verdi e soprattutto quel sorriso luminoso che il figlio non avrebbe mai conosciuto nella straziante vita insieme, il giovane romanziere francese Édouard Louis fa partire sia il ricordo, che la restituzione di un’ipotesi di felicità.

