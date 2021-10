I disegni dei bambini di Terezin e la forza di colorare una farfalla a pois

Strappati alle famiglie, ospiti di orfanotrofi o rastrellati durante le rappresaglie naziste, nei primi anni ’40 oltre quindicimila bambini ebrei furono internati a Theresienstadt, in Repubblica Ceca. Il campo di detenzione, chiamato anche di Terezín o ghetto dei bambini, era in origine una cittadella fortificata che il regime nazista utilizzò per l’internamento di ebrei intellettuali, artisti e musicisti famosi. Per ingannare il crescente dissenso dell’opinione pubblica internazionale, il campo fu organizzato come un palcoscenico, in modo da apparire pulito, ordinato e funzionale. Secondo la propaganda, il modello ideale di insediamento ebraico consentiva agli ospiti una sorta di autogestione, garantiva inoltre ai bambini un’istruzione di alto livello impartita dai migliori insegnanti e pedagogisti dell’epoca, deportati in gran numero. In realtà Terezin è stato uno dei peggiori lager mai concepiti dalla follia nazista. Nonostante la brutalità e l’ambiente tristemente oppressivo, i prigionieri si riorganizzarono consentendo ai bambini di recuperare una parte di quell’infanzia e innocenza violate.

