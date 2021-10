Nostalgia del tempo andato in cui si preoccupavano per te

A volte è bello quando le persone si preoccupano per te, anche se tu non vorresti farle preoccupare mai. Però è consolante, ad esempio se hai la febbre, sentire attorno una sollecitudine diversa, quasi come quando eri piccolo e avevi la tonsillite e la mamma ti faceva mettere la tivù piccola in camera e poi ti chiedeva se volevi il gelato dopo cena. E non te lo chiedeva mai, nella vita normale, anzi ti diceva: non mangiare il gelato sennò muori. Ma con la febbre cambiava tutto, ti portavano la cena a letto su un vassoio, ti davano i baci sulla fronte per sentire se eri caldo, era uno stato di torpore e di privilegio che, lo dico per certo, nell’età adulta non si ripete in nessuna forma, neanche per errore.

