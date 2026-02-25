Per una spiegazione chiara e semplice meglio chiedere all'AI che seguire i talk-show

Su alcune questioni spinose, come il referendum sulla giustizia, sarebbe meglio che chi ha poco tempo si tappi occhi e orecchie e si faccia aiutare dall'intelligenza artificiale. Per quanti errori possa commettere, sarà comunque meglio del nostro circo televisivo

Anche la scoperta dell’acqua calda può essere entusiasmante. Diceva Chesterton che le favole fanno scorrere il vino nei fiumi “solo per ricordarci, in un fantastico momento, che nei fiumi scorre l’acqua”: la cosa più ovvia del mondo ci appare di colpo miracolosa. Ebbene, per me sono settimane di continue scoperte dell’acqua calda. Non passa giorno senza che qualche amico, distante dalla mia bolla, mi chieda: dove mi consigli di informarmi per decidere come votare al referendum? Lì per lì la domanda mi lusinga – mi piace fare il cicerone per le sole strade su cui abbia un barlume di senso dell’orientamento, quelle di carta. Comincio a elencargli delle firme affidabili, ma mi accorgo che salvo rare eccezioni scrivono tutti per qualche minuscolo giornale di cui il mio amico non conosce neppure il nome. Oltretutto, mi dice, non ha tempo per passare in rassegna la stampa, sperava piuttosto in qualche approfondimento televisivo. La richiesta si fa già più difficile da esaudire.

Più che dei programmi, gli nomino degli ospiti occasionali di cui ricercare gli interventi, ma lo avverto che per ascoltarli dovrà farsi largo tra molta spazzatura (tanto ci sarà sempre, lo sapete, un Bottura o un Telese a sparare cazzate, cantava pressappoco Guccini). Lui però non ha tempo per frugare nelle discariche: vuole una spiegazione chiara, sintetica e onesta della riforma. E allora, mi affretto a dirgli, in questo mese non accendere la tv per nessun motivo. Cerca il testo del quesito e chiedi all’intelligenza artificiale di illustrartelo: per quanti errori possa commettere, sarà comunque meglio del nostro circo televisivo. Scopro, impallidendo, un’ovvietà che tanto ovvia non dovrebbe essere: per avere un’informazione affidabile su questioni spinose, chi ha poco tempo deve tapparsi occhi e orecchi davanti ai mezzibusti dei talk-show, che in teoria sarebbero pagati proprio per questo, e rivolgersi a un robot. L’intelligenza artificiale fa scorrere in rete acqua passabilmente balneabile solo per ricordarci, in un fantastico momento, che nei fiumi televisivi scorre cacca.