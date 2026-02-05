La vera emergenza democratica è il grande vuoto al centro del Pd

Quello che manca è un partito di opposizione su cui si possa contare per fare da argine simultaneo al sovversivismo dei movimenti antagonisti e al sovversivismo dei ceti dirigenti smaniosi di instaurare un trumpismo all’italiana

Trenta raggi convergono sul mozzo, ma è il vuoto al centro della ruota che fa muovere il carro, insegna il Tao tê ching. Beh, non proprio. Almeno non nella politica italiana. Ecco alcuni dei raggi, o forse degli strali, partiti dopo i fatti di Torino da punti diversi della circonferenza politica. “Una volta, quando c’era un pochino più di serietà anche nelle manifestazioni, chi protestava si dotava di un robusto servizio d’ordine per evitare infiltrazioni”, ha detto il politologo Carlo Galli intervistato da Mowmag. E Mario Lavia (Linkiesta) ha ricordato che il Pci e i grandi sindacati “impedivano ai violenti di entrare nei cortei: lo facevano loro, in prima persona, più che la polizia, perché così difendevano il corteo e, insieme, l’ordine pubblico”. Dal canto suo, Alessandro De Angelis (La Stampa) ha sottolineato che a fronte della destra meloniana, che propone di garantire città sicure con un giro di vite di assai dubbia costituzionalità, “manca del tutto la sfida di chi quel problema lo riconosce e lo declina coniugando il bisogno di sicurezza con libertà e diritti”. E il semiologo Ugo Volli, intervistato dal quotidiano torinese, ha ricordato che negli anni Settanta “esisteva comunque un confine, che oggi non c’è più, fra sinistra extraparlamentare e istituzionale”. Si potrebbe continuare a lungo.

Trenta raggi convergono sul mozzo, e il vuoto che circoscrivono è la nostra invisibile – o forse fin troppo visibile – emergenza democratica: l’assenza di un partito di opposizione su cui si possa contare per fare da argine simultaneo al sovversivismo dei movimenti antagonisti e al sovversivismo dei ceti dirigenti smaniosi di instaurare un trumpismo all’italiana. Il Pd dell’era Schlein si fatica perfino a chiamarlo partito: è un gruppone di liceali in gita scolastica che hanno piantato la loro tenda nel campo largo. E mentre la loro grande avventura è contendere l’anello di Tolkien a quelli dei campi hobbit, il grande vuoto al centro del Pd sembra esercitare una sola funzione: far muovere il carro di Conte.