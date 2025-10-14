Il drago ingrassato del postcomunismo italiano

Un cucciolo di drago che, ignorato da tutti, cresce a dismisura e sradica la casa. È la metafora perfetta di una sinistra che, dopo aver eluso i conti col passato post caduta del Muro, indisturbata si è nutrita di cibo avariato (dall'antiamericanismo al pacifismo stalinista al terzomondismo). Ora si è ingrassata

Bambini, voglio raccontarvi una storia: “Billy Bixbee rimase piuttosto sorpreso quando una mattina si svegliò e trovò un drago nella sua stanza”. Con questa frase dalle risonanze kafkiane comincia un popolarissimo libro illustrato di cinquant’anni fa, There’s no such thing as a dragon dell’americano Jack Kent. Il drago è un cucciolo rosso non più grande di un micino, ma solo Billy sembra vederlo. La mamma, a dispetto dell’evidenza, insiste a dirgli che i draghi non esistono. Intanto il drago cresce, cresce a dismisura: “A mezzogiorno, il drago riempiva la casa; la sua testa sporgeva dalla porta d’ingresso, la coda da quella sul retro, e non c’era stanza in cui non ci fosse una parte del drago”. E’ così grande che sradica la casa e se la porta a spasso, e solo quando i signori Bixbee non la trovano più al solito indirizzo capiscono che Billy aveva ragione. “

Com’è potuto accadere?”, chiede il papà, mentre il dragone rosso si è rimpicciolito ed è tornato alle dimensioni di un innocuo gattino. “Penso che volesse solo essere notato”, conclude saggiamente il bambino. Che la favola abbia qualcosa da insegnarci sulla parabola dei postcomunisti italiani? Dopo il 1989, i conti con il passato sono stati prima elusi con una spettacolare manovra di aggiramento, poi dichiarati prescritti per decorso dei termini. Intanto il drago – non tanto l’ideologia esplicita, formalmente rinnegata, quanto la cultura politica ereditata, i riflessi condizionati, gli schemi mentali profondi – ha potuto crescere indisturbato nell’ombra. Anticapitalismo, antiamericanismo, pacifismo d’impronta stalinista, terzomondismo, israelofobia, simpatie per la Russia, perfino una grottesca indulgenza verso Maduro: il drago si è ingrassato banchettando con questo cibo avariato. E adesso, con la segreteria Schlein, si sta portando via la casa, che poi sarebbe il Pd.