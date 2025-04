Estatico abbandonarsi alla provvidenza trumpiana

Ci sentiamo tutti sulla soglia di un'apocalisse fantascientifica, angosciati e confusi. Tutti tranne i seguaci di Trump, che aspettano solo il momento in cui tutte le - apparenti - follie troveranno il loro posto in un preciso, grande, disegno

Viviamo strani giorni, giorni da apocalisse fantascientifica, in cui l’Alleanza ribelle dei vecchi no global è in lotta contro i dazi proclamati dal Darth Vader dell’Impero galattico neoliberista. E’ il mondo alla rovescia. Abbiamo forse oltrepassato il muro del suono, e si sono invertiti i comandi? Tutti osservano con trepidazione il cielo stellato, tutti sembrano angosciati. Tutti, tranne loro. Intendo i liberali per Trump – ne esistono ancora, incredibilmente, anzi sul pianeta Italia ce n’è una nutrita colonia. Li vedi sempre confidenti, un po’ spiritati, sovrumanamente illuminati come altrettanti Jedi. Sanno che l’Imperatore arancione scrive dritto su righe storte, come il Dio di un vecchio proverbio portoghese, e aspettano solo il momento in cui tutte le apparenti balordaggini, le apparenti follie, le apparenti iniziative da squilibrato, gli apparenti tafazzismi autolesionistici cadranno al loro posto, come pezzi di un puzzle, per svelare il grande disegno.

Se qualcosa di buono vien fuori da scelte impulsive e bislacche – può sempre capitare, del resto, di far cadere un vaso dalla finestra e colpire in testa un rapinatore – loro ti assicureranno che era da sempre il piano del capo, genio very stabile che sta dieci mosse avanti agli altri; se accade invece qualcosa di catastrofico, ti diranno con un sorriso sornione di pazientare, perché quello che sembra un disastro è solo la nona mossa, ma vedrete la decima, tutto diventerà chiaro. Forse non se ne sono accorti, ma sono pressoché indistinguibili dai lunatici di QAnon, che raccolgono le briciole, o crumbs, disseminate su internet dal profetico spifferatore. Questo li rende felici, quasi gongolanti. I nostri Jedi hanno sacrificato estaticamente l’intelletto nell’abbandono alla provvidenza trumpiana; e il loro ordine monastico-guerriero ha un solo motto: trust the plan, bischero.