Un briciolo di razionalità in mezzo al caos dei dazi

C’è l’impressione che un briciolo di razionalità si nasconda ancora da qualche parte e che il festino pagano dei dazi possa finire nello stesso modo insensato e repentino con cui era cominciato, toccando le Borse in modo altrettanto veloce per poi lasciarle in pace a recuperare.

L’Ue continua a ragionare come se questa sia una possibilità reale. E fa un’ottima proposta, con cui si realizzerebbe con un unico salto una specie di Ttip, cioè un super trattato di libero scambio euro-americano. Magari, vorremmo dire, e che meravigliosa eterogenesi dei fini, con il sovranismo imperante a portare la più grande fiammata globalizzante della storia.

Le tre "cose" principali di oggi

Fatto#1

Sui mercati prevale, ovviamente, la specifica razionalità borsistica e cioè il tentativo (irrazionale) di scontare nei prezzi delle azioni di oggi i risultati economici futuri. La logica dei mercati finanziari se ne infischia, giustamente, dei tentativi europei e delle nostre speranze e bada al sodo. Ma la sollevazione dei grandi della finanza americana (e del neo neo mercatista, i due neo non sono un refuso, Elon Musk) potrebbe aver convinto l’ossessivo Donald Trump che i suoi giochetti da Nerone di Wall Street dovevano durare pochissimo. E i sondaggi politici un po’ contano anche nella postdemocrazia trumpiana e forse hanno instillato qualche dubbio sotto ai capelli arancioni del presidente. Le Borse, nella loro saggezza irrazionale, hanno creduto prima (in Asia e in Europa) alla linea del disastro e poi (in Usa) nella possibile resipiscenza e poi di nuovo (tutti insieme) nel disastro incipiente.

Ah, ma come la mettono con la Federal Reserve? Lo scopriremo al termine del consiglio direttivo riservato convocato per oggi.

Negli Usa si continua a discutere del weekend golfistico di Trump tra un crollo e l’altro di Wall Street.

Comunque lui dice che è andato bene perché ha vinto la sua partita.

Don’t be a Panican (qui, non siamo linguisti e certamente non in lingue anglosassoni ma Panican sembra un simpatico neologismo).

Fatto#2

In Ue si fanno riunioni ministeriali (e non c’è ironia).

Il commissario europeo va avanti in base al peggiore scenario.

Fatto#3

La propaganda antivaccinista ha scavato nelle coscienze americane e ha fatto il morbillo great again.

Oggi in pillole