L'Amministrazione Trump è il governo gialloverde con la valigetta nucleare

Di fronte al provvedimento per bloccare le scie chimiche, ai video di Kristi Noem e Pam Bondi, è difficile non pensare ai tempi del governo Lega-M5S. La differenza sta in qualche migliaia di atomiche

Leggo su Occam, la newsletter di Huffpost sulla disinformazione e i complotti curata da Pietro Salvatori, che l’amministrazione degli Stati Uniti si prepara a varare un provvedimento per bloccare le scie chimiche. La sua sintesi – “la più grande democrazia del mondo vuole fare una legge sulla più grande bufala del mondo” – è impeccabile. Ma non può fare certo impressione a noi, abitanti di una democrazia molto più piccola e molto più recente ma di antica tradizione bufalara, dove abbiamo avuto decine di interrogazioni parlamentari, da Tonino Di Pietro a Domenico Scilipoti, sullo stesso allarme immaginario che i Cinque Stelle hanno portato addirittura all’attenzione del parlamento europeo.

Poi leggo, sempre su Huffpost, un articolo di Marco Gervasoni che mette in fila alcuni casi americani recenti di sadismo politico: il video della segretaria alla sicurezza Kristi Noem con il cappellino davanti alla gabbia dei migranti a torso nudo, un altro video (che non ho ancora visto) in cui la ministra della giustizia Pam Bondi gongola per altri arrestati in ceppi. Inorridisco ma non mi stupisco. Come non pensare allo show allestito nel 2018 degli omologhi italiani di Noem e Bondi, ossia Matteo Salvini e Alfonso Bonafede, nel ricevere il “regalo” dal Brasile di Jair Bolsonaro, un aereo con dentro l’ex terrorista Cesare Battisti? Fofò dj ci fece pure un video ricordo, con tanto di colonna sonora melensa. Infine, le famigerate chat su Signal. Anche qui nulla di nuovo, come ci spiega Nicola Biondo, uno che di Cinque Stelle se ne intende: “Ve lo assicuro, chi leggeva le chat del M5S oggi non si sorprende di nulla. La differenza è solo una: questi altri hanno qualche migliaia di atomiche”. In pratica, è il governo gialloverde con la valigetta nucleare. E se non vi fa paura questo, non so proprio come spaventarvi.