Non è un paradosso che l'esibizionismo morale abbia prodotto il suo opposto

Thomas Chatterton Williams osserva che l'effetto reale di pol. corr. e cancel culture sia "un’abissale ipercorrezione verso destra in cui le norme di decenza sono state allegramente cancellate". Un effetto che era facilmente prevedibile

Al diavolo il virtue signaling, è il momento del vice signaling, l’esibizione sfrontata di tutti i vizi, i pregiudizi e le idee odiose. Lo ha scritto ieri Thomas Chatterton Williams su The Atlantic (Is this what Cancel Culture achieved?). La moda dell’esibizionismo morale è durata per quindici anni – un periodo in cui i pronomi nelle bio e altre performance simboliche a costo zero consentivano di accumulare “una forma di capitale sociale” – ma si sta adesso instaurando “l’esatto negativo fotografico di quel galateo”. A che è servito, alla fine della fiera, tutto questo sfoggio di virtù? Williams prova a fare un bilancio: “Se l’obiettivo genuino, ma mal concepito, era quello di creare un mondo più gentile, più amichevole, più inclusivo ed equo per tutti (spesso, paradossalmente, attraverso la vergogna, la coercizione e l’intimidazione), l’effetto reale è un’abissale ipercorrezione verso destra in cui le norme di decenza sono state allegramente cancellate”. Concordo su tutto, salvo che su un avverbio: paradossalmente. Primo, perché non è vero che il fine giustifica i mezzi, è vero semmai che i mezzi prefigurano il fine: quindi c’è ben poco di paradossale, quando hai seminato intolleranza, nel raccogliere altra intolleranza. Secondo, perché tutto obbedisce a una meccanica elementare, come quella delle altalene a carosello: vai giù tu, salgo su io; vado giù io, torni su tu. Quanto più cerchi di correggere lo sbandieratore dei vizi, tanto più quello s’infastidisce e li esaspera; e quanto più li esaspera, tanto più tu diventi un ortopedista pedante e insopportabile. È così poco paradossale che in tanti avevano previsto precisamente questo esito, e avevano tirato per tempo l’allarme. Ma è tutto inutile, e l’altalena continua: tanto che c’è chi continua a dire, in questi giorni, che la sinistra ha perso perché non è stata abbastanza intransigente nel raddrizzare i vizi, e perché i moderati si sono messi in braccio a Trump sbilanciando l’altalena.