Perché Travaglio è un nome proprio che s'infila nei nomi comuni

La prima volta può essere un caso, la seconda una buffa coincidenza, la terza è quanto meno inquietante, la quarta si avvicina a una certezza. In ordine cronologico: “grande rispetto per il travaglio interno al M5s” (Vincenzo De Luca, 2020); il buon giudice è tale “perché consapevole, perché portatore di dubbio, perché non intravagliato col potere” (Giovanni Salvi, ex procuratore, 2021); “ho rispetto per il loro travaglio interno” (Peppe Provenzano, sempre sul M5s, 2024); “il Pd di Torino esprime soddisfazione per la fine di questo travagliato periodo” (questa è dell’altro ieri, sul proscioglimento dell’ex senatore Esposito). La stessa famiglia di parole è usata per descrivere un caso di malagiustizia, per definire il contrario del buon magistrato e per dare un nome allo spirito tormentoso che possiede il M5s. Segnalo questo fenomeno agli storici della lingua, che conoscono bene le vie per cui un nome proprio diventa nome comune e viceversa, ma non so se abbiano già un’etichetta per un nome proprio che s’infila nei nomi comuni come la mano di un ventriloquo nel suo pupazzo, e li connota fino a renderli irriconoscibili. Forse, alla fine della fiera, di una parabola giornalistica trentennale non resterà che questo: non riusciremo più a entrare in una sala parto senza pensare all’uomo delle manette. Un’avvisaglia di questo approdo l’ho già intravista qualche anno fa, in una libreria Feltrinelli, quando ho trovato un libro del noto giornalista nella sezione puericultura. Poco male, saremo costretti a ricordarci di una grande verità teologica: già dalla nascita non esistono innocenti, solo peccatori non ancora scoperti.