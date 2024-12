Moralizzatori moralizzati, giudici giustiziati, puri epurati

Per dirla evangelicamente, “tutti coloro che avran messo mano alla spada di spada periranno”. E chiunque avesse un po’ di sale in zucca avrebbe potuto profetizzare, dopo il primo V-Day del 2007: “Finiranno per sfancularsi tra di loro”. E avrebbe indovinato

La meccanica delle inquisizioni è così ripetitiva che dovrebbe sembrarci una gag comica, eppure ci ricaschiamo ogni volta con tutte le scarpe. La profezia di Frank Cimini sui magistrati moralizzatori – “Finiranno per arrestarsi tra di loro” – si è puntualmente avverata. Giorni fa Matteo Marchesini l’ha adattata agli esibizionisti della virtù che rendono irrespirabile l’ambiente dell’editoria e delle sue fiere (“Finiranno per disinvitarsi ai festival a vicenda”). Ricordo anche una breve fase, negli anni Novanta, in cui i radicali cominciarono a digiunare l’uno contro l’altro. E da tempo gli zelanti della sinistra inquisitoria, in America e in provincia, si marchiano vicendevolmente sul petto la lettera scarlatta del privilegio. È facile imbroccare le previsioni, quando si può contare su una tradizione così solida e concorde, dai giacobini che finiscono per ghigliottinarsi tra di loro agli stalinisti che si purgano a vicenda. Non si tratta solo del principio enunciato in pieno Ottocento da Ernest Picard – Un pur trouve toujours un plus pur qui l’épure – che noi conosciamo grazie a Pietro Nenni. È all’opera infatti anche una forma più sottile di poetic justice, o di retribuzione karmica, o di contrappasso, fate voi: alla fine della fiera, siamo puniti con la stessa identica sferza che impugnavamo al nostro ingresso in scena. Per dirla evangelicamente, “tutti coloro che avran messo mano alla spada di spada periranno”. Perciò una prudenza elementare consiglia di scegliere con molta cura la nostra arma: dovremo presto o tardi sperimentarla sulla nostra pelle. L’ultimo esempio è di questo sabato. Chiunque avesse un po’ di sale in zucca avrebbe potuto profetizzare, dopo il primo V-Day del 2007: “Finiranno per sfancularsi tra di loro”. E avrebbe indovinato in pieno: è finita con Travaglio che manda affanculo Grillo. Qui fanculo ferit fanculo perit.