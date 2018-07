Smemorata Margherita

Dimenticava tutto, Margherita, ieri. Comprava le brioches e le dimenticava dal panettiere. Usciva dalla sua casa al mare e perdeva le chiavi. Prendeva un appuntamento e si lasciava aspettare, come al messaggio su WhatsApp, il più atteso, dove non rispondeva. Seminava il mondo di un po’ di sé e al Maestro – sfregiato – non restava che ritrovarla pezzettino dopo pezzettino mentre Woland s’ingollava le brioches e si metteva in tasca le chiavi per farne sciame di acute assenze e ridere di quei due: “Ripensandoti”, cantava con Azazello, “ti rivedo in me”.